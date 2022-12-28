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Венгрия доведет расходы на оборону до уровня 2% ВВП в 2023 году

Венгрия доведет расходы на оборону до уровня 2% ВВП в 2023 году Власти Венгрии намерены довести расходы страны на оборону до показателя 2% ВВП в следующем году - на год раньше, чем первоначально планировалось.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 20:05
Венгрия доведет расходы на оборону до уровня 2% ВВП в 2023 году

Власти Венгрии намерены довести расходы страны на оборону до показателя 2% ВВП в следующем году - на год раньше, чем первоначально планировалось.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

Министр отметил, что такой уровень расходов гарантируется национальным Фондом обороны Венгрии, в который поступают, в частности, налоги на сверхприбыль крупнейших корпораций.

Салай-Бобровницки напомнил, что начиная с 2027 года Венгрия реализует программу развития "мощных, дееспособных, инновационных и высокотехнологичных вооруженных сил" в соответствии со стандартами НАТО. Венгерские военнослужащие участвуют в нескольких совместных миссиях альянса, в частности по защите воздушного пространства стран Балтии. После начала конфликта в Украине на территории Венгрии в целях укрепления восточного фланга НАТО была создана одна из многонациональных боевых групп, которая уже достигла уровня оперативной готовности.

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