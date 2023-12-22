Венгрия дала зеленый свет на прием Болгарии в Шенген

Венгрия сняла вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, поскольку та отменила введение повышенной платы за транзит российского газа по своей территории.

Венгрия сняла вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, поскольку та отменила введение повышенной платы за транзит российского газа по своей территории.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Facebook.

"Мы вновь разговаривали по телефону с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, которая сообщила, что закон, отменяющий дополнительный налог на поставки природного газа в Венгрию, был официально опубликован сегодня в "Болгарской газете" и, таким образом, вступил в силу. Нас это устраивает", — написал глава венгерского МИД.

Ранее Сийярто обещал, что даст указание венгерскому представителю в Брюсселе снять вето на вступление Болгарии в Шенгенское пространство, как только она официально опубликует новый закон и он вступит в силу.

Ранее Венгрия, Сербия и Северная Македония предупреждали, что примут совместные меры, чтобы не позволить Болгарии ввести дополнительную плату за газовый транзит. В Будапеште, Белграде и Скопье указывали, что решение Софии противоречит принципу европейской солидарности и нарушает правила торговли в ЕС.