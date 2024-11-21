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Венгрия анонсировала установку новых систем ПВО

Венгрия анонсировала установку новых систем ПВО Венгрия установит на северо-востоке страны дополнительные средства ПВО в связи с угрозой эскалации российско-украинского военного конфликта.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 01:22
Венгрия анонсировала установку новых систем ПВО

Венгрия установит на северо-востоке страны дополнительные средства ПВО в связи с угрозой эскалации российско-украинского военного конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

"Мы по-прежнему надеемся на скорейшее достижение мира, причем дипломатическим, а не военным путем. Но на всякий случай я распорядился развернуть на северо-востоке страны недавно приобретенное оборудование и средства воздушного наблюдения и противовоздушной обороны", - сообщил Салай-Бобровницки в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он отметил, что с помощью этих средств ПВО можно будет повысить точность наблюдения за воздушным пространством и сократить время, необходимое для реагирования".

Министр уточнил, что подразделения венгерских вооруженных сил, ответственные за наблюдение за воздушным пространством страны, находятся в состоянии боевой готовности. "Мы будем защищать безопасность Венгрии и венгерского народа всеми силами и всеми средствами", - заверил глава военного ведомства венгрии.

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