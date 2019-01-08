Венесуэлу не волнуют новые санкции, заявили в Каракасе

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что стране безразличные новые персональные санкции США, но выступила против финансовой блокады, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это не санкции, это незаконные меры, потому что их нет ни в одном международном законе, те, кто их вводят, думают, что они хоть кого-то волнуют, но нас они не волнуют", – приводит радио Union заявление Родригес.

По ее словам, власти Венесуэлы заявляют о серьезной финансовой блокаде в отношении страны. "Она серьезно вредит нашему населению", – заметила Родригес.

Ранее во вторник минфин США внес в санкционные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании и один бизнес-джет из этой страны, свидетельствует обновленный список на сайте ведомства.