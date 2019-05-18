​Венесуэльские военные заявили, что ждут американцев с оружием в руках

Венесуэльские военные в ходе "марша верности" во главе с президентом страны Николасом Мадуро предупредили США, что ждут их с оружием в руках.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", в пятницу президент Николас Мадуро посетил штат Арагуа, где провел вместе с тысячами солдат и офицеров так называемый "марш верности".

Он прошел два километра, окруженный толпой военных, вдоль рядов выстроенной военной техники. Потом он наградил отличившихся военных и выступил с речью, в очередной раз раскритиковав американский империализм.

После этого военные начали скандировать в ответ: "Только тот, кто сражается, имеет право быть. Никогда ты не вторгнешься в мою страну. Послушай, маленький гринго, мы готовы. С… оружием мы тебя ждем".