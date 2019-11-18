​Венесуэльские дипломаты покинули Боливию

Дипломатический персонал посольства Венесуэлы в Боливии в воскресенье покинул страну, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сорок восемь часов назад я приказал всему дипломатическому персоналу покинуть страну", - сказал Мадуро в ходе выступления на книжной ярмарке, сообщив об их возвращении. По словам президента Венесуэлы, сотрудники посольства получали персональные угрозы, а само здание грозили взять штурмом и сжечь.

Временная глава МИД Боливии Карен Лонгарик 15 ноября объявила персонами нон-грата венесуэльских дипломатов за вмешательство во внутренние дела страны и заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA), а также отстранила от работы представителя при ООН Сашу Льоренти и 80% послов страны.