Венесуэла заявила об укреплении дружбы и сотрудничества с Китаем

Венесуэла продолжит решительно укреплять дружбу и всестороннее сотрудничество с Китаем.
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"Я заявляю о твердой решимости и воле нашего народа веками укреплять дружбу и сотрудничество между Китаем и Венесуэлой", - указала Родригес в выступлении. Она подчеркнула, что "Китай стал великой державой и добился этого, не вторгаясь в другие страны, не совершая геноцид, без бомбардировок, и не причиняя [народам] страданий". Родригес отметила, что Китай строго соблюдает нормы международных отношений.