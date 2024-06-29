Венесуэла заявила об укреплении дружбы и сотрудничества с Китаем

Венесуэла продолжит решительно укреплять дружбу и всестороннее сотрудничество с Китаем.

Венесуэла продолжит решительно укреплять дружбу и всестороннее сотрудничество с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Televisión, об этом заявила исполнительный вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес на праздновании 50-летия установления дипломатических отношений Венесуэлы с КНР.

"Я заявляю о твердой решимости и воле нашего народа веками укреплять дружбу и сотрудничество между Китаем и Венесуэлой", - указала Родригес в выступлении. Она подчеркнула, что "Китай стал великой державой и добился этого, не вторгаясь в другие страны, не совершая геноцид, без бомбардировок, и не причиняя [народам] страданий". Родригес отметила, что Китай строго соблюдает нормы международных отношений.