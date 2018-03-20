Венесуэла заявила о нарушении воздушного пространства самолетом из США

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США во вторжении американского военного самолета в воздушное пространство страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Noticias24

"В субботу был обнаружен самолет Boeing C17 ВВС США, который взлетел с базы Hato на острове Кюрасао, он нарушил воздушное пространство над территориальными водами в районе архипелага Лос-Монхес", — приводит издание заявление Падрино Лопеса.

В связи с инцидентом министр призвал Вашингтон соблюдать международные нормы воздушного права.