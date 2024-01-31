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Венесуэла заявила, что отвергает шантаж и вмешательство США во внутренние дела

Венесуэла заявила, что отвергает шантаж и вмешательство США во внутренние дела Венесуэла отвергает шантаж, вмешательство во внутренние дела и угрозу санкций со стороны США для дестабилизации экономики страны.
Другие страны
31 января 2024 г. 04:36
Венесуэла заявила, что отвергает шантаж и вмешательство США во внутренние дела

Венесуэла отвергает шантаж, вмешательство во внутренние дела и угрозу санкций со стороны США для дестабилизации экономики страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном в Х (ранее Twitter).

"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает последние попытки шантажа и вмешательства во внутренние дела со стороны правительства США, которое выдвигает ультиматум всему венесуэльскому обществу и преследует цель принуждением и угрозами спровоцировать государственный переворот, игнорировать институты республики, применять новые принудительные меры, дестабилизировать венесуэльскую экономику и благосостояние народа", - указывает внешнеполитическое ведомство.

В заявлении МИД подчеркивается, что "Венесуэла категорически и безоговорочно отвергает неоколониальный интервенционизм" правительства США, которое "причастно к массовым убийствам и геноциду в Газе", к нарушениям прав человека, "репрессиям собственного коренного населения из Африки и мигрантов".

Как отмечает МИД, "Венесуэла не поддастся шантажу, ее институты будут продолжать соблюдать законы и конституцию", страна примет "все необходимые меры для продолжения курса на экономический рост и социальное развитие".

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