Венесуэла заявила, что отвергает шантаж и вмешательство США во внутренние дела

Венесуэла отвергает шантаж, вмешательство во внутренние дела и угрозу санкций со стороны США для дестабилизации экономики страны.

Венесуэла отвергает шантаж, вмешательство во внутренние дела и угрозу санкций со стороны США для дестабилизации экономики страны.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном в Х (ранее Twitter).

"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает последние попытки шантажа и вмешательства во внутренние дела со стороны правительства США, которое выдвигает ультиматум всему венесуэльскому обществу и преследует цель принуждением и угрозами спровоцировать государственный переворот, игнорировать институты республики, применять новые принудительные меры, дестабилизировать венесуэльскую экономику и благосостояние народа", - указывает внешнеполитическое ведомство.

В заявлении МИД подчеркивается, что "Венесуэла категорически и безоговорочно отвергает неоколониальный интервенционизм" правительства США, которое "причастно к массовым убийствам и геноциду в Газе", к нарушениям прав человека, "репрессиям собственного коренного населения из Африки и мигрантов".

Как отмечает МИД, "Венесуэла не поддастся шантажу, ее институты будут продолжать соблюдать законы и конституцию", страна примет "все необходимые меры для продолжения курса на экономический рост и социальное развитие".