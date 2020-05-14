​Венесуэла запросила экстренное заседание Совбеза ООН

Венесуэла просит Совет Безопасности ООН провести экстренное обсуждение в связи с предполагаемым вторжением, якобы организованным США и Колумбией с целью смены власти в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме постпреда Венесуэлы Самуэля Монкады на имя председателя Совета Безопасности.

В 14-страничном обращении Монкада информирует СБ ООН о том, что "с 3 на 4 мая группа наемников и террористов, организованная, профинансированная и защищаемая правительствами Колумбии и США, незаконно проникла на территорию Венесуэлы".

"В связи с этим я хотел бы запросить ...срочное обсуждение (в СБ ООН), необходимое, чтобы, во-первых, признать акт агрессии со стороны Боготы и Вашингтона в отношении Венесуэлы…, который имел целью подорвать безопасность в регионе, а во-вторых, выработать четкое заявление, осуждающее угрозы применения силы в любой форме против Венесуэлы".

Напомним, что 3 мая венесуэльские власти объявили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро.

Среди задержанных были двое американских граждан. В эфире государственного телевидения Мадуро продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда венесуэльского лидера, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.