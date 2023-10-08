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Венесуэла выразила протест против защиты Соединенными Штатами Гуайдо

Венесуэла выразила протест против защиты Соединенными Штатами Гуайдо Венесуэла выразила решительный протест против выступления США в защиту оппозиционера Хуана Гуайдо, ордер на арест которого выдан правоохранительными органами южноамериканской страны, и предложила выдать его венесуэльскому правосудию.
Другие страны
8 октября 2023 г. 05:51
Венесуэла выразила протест против защиты Соединенными Штатами Гуайдо

Венесуэла выразила решительный протест против выступления США в защиту оппозиционера Хуана Гуайдо, ордер на арест которого выдан правоохранительными органами южноамериканской страны, и предложила выдать его венесуэльскому правосудию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в субботу на сайте министерства

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно отвергает заявления Госдепартамента США в защиту скрывающегося от венесуэльского правосудия Хуана Гуайдо, что представляет собой попытку препятствовать работе органов национальной государственной власти и недопустимое вмешательство во внутренние дела, которые входят в исключительную компетенцию венесуэльцев", - отмечает МИД страны.

Ранее представитель Госдепартамента США выразил глубокую озабоченность в связи с выдачей ордера на арест Гуайдо и "политическим преследованием членов демократической оппозиции" Венесуэлы.

Гуайдо, который находится в США, обвиняется "в преднамеренном и халатном распоряжении активами, принадлежащими компании Petr leos de Venezuela S.A. (PDVSA), что привело к многочисленным потерям и подтверждается самой американской системой, недавним разоблачением суда штата Делавэр о личном использовании подозреваемым более чем $19 млрд", подчеркивается в заявлении МИД.

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