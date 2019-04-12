Венесуэла выступила за немедленное освобождение Ассанжа

Венесуэла осуждает арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и выступает за его немедленное освобождение, говорится в заявлении МИД страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Эквадор, в посольстве которого в Лондоне Ассанж скрывался с 2012 года, в четверг решил отказать ему в дипломатическом убежище. Британская полиция после этого сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в суд. Суд признал журналиста виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил следующие слушания по делу на 2 мая. США обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных служебных документов.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и венесуэльского народа выражает свое категорическое неприятие жестокого решения, лишившего австралийско-эквадорского гражданина Джулиана Ассанжа права на дипломатическое убежище, и его последующего задержания в Лондоне", - отмечается в сообщении.

Джулиан Ассанж подвергся политическому преследованию со стороны США, полагают власти Венесуэлы. "Его преступление состоит в том, что он открыл миру самое мрачное и криминальное лицо "войн за смену режима", которые совершает империя США", - сообщает венесуэльский МИД.