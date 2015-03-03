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    Венесуэла требует от США сократить штат посольства

    Цель Каракаса - оставить в посольстве США в стране столько же работников, сколько венесуэльских дипломатов в Вашингтоне

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Правительство Венесуэлы потребовало от посольства США резко сократить количество своих дипломатов в Каракасе в двухнедельный срок.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что глава МИД страны Дельси Родригес заявила это лично высокопоставленному американскому дипломатическому работнику в рамках редкой встречи представителей двух государств.

    По словам министра, Вашингтону следует самостоятельно решить, кого из 100 дипломатов отозвать домой.

    Как утверждает Родригес, цель Каракаса - оставить в посольстве США в стране 17 работников - столько же, сколько венесуэльских дипломатов аккредитовано в Вашингтоне.

    Ранее американские власти ограничили въезд в страну нескольким неназванным официальным лицам из Венесуэлы, которых США обвиняют в нарушении прав человека и коррупции.

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