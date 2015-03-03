Венесуэла требует от США сократить штат посольства

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Правительство Венесуэлы потребовало от посольства США резко сократить количество своих дипломатов в Каракасе в двухнедельный срок.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что глава МИД страны Дельси Родригес заявила это лично высокопоставленному американскому дипломатическому работнику в рамках редкой встречи представителей двух государств.

По словам министра, Вашингтону следует самостоятельно решить, кого из 100 дипломатов отозвать домой.

Как утверждает Родригес, цель Каракаса - оставить в посольстве США в стране 17 работников - столько же, сколько венесуэльских дипломатов аккредитовано в Вашингтоне.

Ранее американские власти ограничили въезд в страну нескольким неназванным официальным лицам из Венесуэлы, которых США обвиняют в нарушении прав человека и коррупции.