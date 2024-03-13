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Венесуэла требует от Аргентины компенсации за конфискованный США самолет

Венесуэла требует от Аргентины компенсации за конфискованный США самолет Власти Венесуэлы не разрешат аргентинским самолетам пролетать над территорией страны до тех пор, пока Буэнос-Айрес не выплатит компенсацию за самолет компании Emtrasur, конфискованный США.
Другие страны
13 марта 2024 г. 01:47
Венесуэла требует от Аргентины компенсации за конфискованный США самолет

Власти Венесуэлы не разрешат аргентинским самолетам пролетать над территорией страны до тех пор, пока Буэнос-Айрес не выплатит компенсацию за самолет компании Emtrasur, конфискованный США.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль.

"Венесуэла обладает полным суверенитетом над своим воздушным пространством и в очередной раз заявляет, что ни один самолет, направляющийся из Аргентины или летящий в эту страну, не сможет пролетать над нашей территорией до тех пор, пока наша компания не получит должную компенсацию за ущерб, полученный в результате незаконных шагов, предпринятых только для того, чтобы угодить их северным кураторам", - написал он в X.

Хиль назвал конфискацию самолета Emtrasur "пиратством и воровством" и обвинил правительство Аргентины в том, что оно действует по указке "своего имперского хозяина".

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