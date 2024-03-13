Венесуэла требует от Аргентины компенсации за конфискованный США самолет

Власти Венесуэлы не разрешат аргентинским самолетам пролетать над территорией страны до тех пор, пока Буэнос-Айрес не выплатит компенсацию за самолет компании Emtrasur, конфискованный США.

Власти Венесуэлы не разрешат аргентинским самолетам пролетать над территорией страны до тех пор, пока Буэнос-Айрес не выплатит компенсацию за самолет компании Emtrasur, конфискованный США.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль.

"Венесуэла обладает полным суверенитетом над своим воздушным пространством и в очередной раз заявляет, что ни один самолет, направляющийся из Аргентины или летящий в эту страну, не сможет пролетать над нашей территорией до тех пор, пока наша компания не получит должную компенсацию за ущерб, полученный в результате незаконных шагов, предпринятых только для того, чтобы угодить их северным кураторам", - написал он в X.

Хиль назвал конфискацию самолета Emtrasur "пиратством и воровством" и обвинил правительство Аргентины в том, что оно действует по указке "своего имперского хозяина".