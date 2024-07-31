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Венесуэла разрывает дипотношения с Перу

Венесуэла разрывает дипотношения с Перу Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу после того, как глава МИД этой страны Хавьер Гонсалес Олаэчеа назвал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Боливарианской Республики.
Другие страны
31 июля 2024 г. 08:46
Венесуэла разрывает дипотношения с Перу

Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу после того, как глава МИД этой страны Хавьер Гонсалес Олаэчеа назвал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Боливарианской Республики.

Как передает Report, об этом сообщил венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто.

"Правительство Венесуэлы решило разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании 45-й статьи Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - написал он в соцсети X.

По словам главы МИД, Каракас был вынужден пойти на этот шаг из-за "безответственных заявлений перуанского министра иностранных дел, который не признает волю народа Венесуэлы" и ее конституцию.

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Версия на английском языке Venezuela severs diplomatic relations with Peru
Версия на азербайджанском языке Venesuela Peru ilə diplomatik əlaqələri kəsib

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