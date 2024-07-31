Венесуэла разрывает дипотношения с Перу

Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу после того, как глава МИД этой страны Хавьер Гонсалес Олаэчеа назвал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Боливарианской Республики.

Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу после того, как глава МИД этой страны Хавьер Гонсалес Олаэчеа назвал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Боливарианской Республики.

Как передает Report , об этом сообщил венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто.

"Правительство Венесуэлы решило разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании 45-й статьи Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - написал он в соцсети X.

По словам главы МИД, Каракас был вынужден пойти на этот шаг из-за "безответственных заявлений перуанского министра иностранных дел, который не признает волю народа Венесуэлы" и ее конституцию.