Венесуэла просит помощи в преодолении дефицита лекарств в стране

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Венесуэльское правительство попросило ООН помочь справиться с дефицитом лекарств в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава государства Николас Мадуро после встречи с директором регионального бюро Программы развития ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна Джессикой Файета.

По словам главы государства, международная организация располагает самыми полными в мире планами для восстановления производственных мощностей фармацевтической промышленности. Подробной информации о содержании запроса обнародовано не было.

В апреле 2016 года глава Федерации медицины Венесуэлы Дуглас Леон Натера сообщил, что в больницах страны осталось порядка 4-5% от необходимого количества лекарств, и врачи практически лишились возможности помогать тем, кто страдает тяжелыми заболеваниями.