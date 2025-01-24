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Венесуэла проиграла апелляцию на решение суда о выплате ConocoPhillips компенсации в $8,7 млрд

Венесуэла проиграла апелляцию на решение суда о выплате ConocoPhillips компенсации в $8,7 млрд Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке подтвердил решение суда от 2019 года, обязывающее Венесуэлу выплатить ConocoPhillips около $8,7 млрд компенсации за экспроприацию доли компании в трех нефтедобывающих
Другие страны
24 января 2025 г. 18:19
Венесуэла проиграла апелляцию на решение суда о выплате ConocoPhillips компенсации в $8,7 млрд

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке подтвердил решение суда от 2019 года, обязывающее Венесуэлу выплатить ConocoPhillips около $8,7 млрд компенсации за экспроприацию доли компании в трех нефтедобывающих проектах на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg Low.

"Это решение закрывает Венесуэле все оставшиеся законные пути для ухода от ответственности. В своем первоначальном постановлении суд охарактеризовал изъятия как незаконную конфискацию и постановил, что ConocoPhillips должна получить компенсацию", - отмечается в статье.

Активы компании в Венесуэле были национализированы в 2007 году после ее отказа войти в СП в качестве миноритарных партнеров. Впоследствии международный арбитраж вынес решения, согласно которым республика должна выплатить НК почти $10 млрд в связи с конфискацией активов. В 2018 году PDVSA и ConocoPhillips подписали мировое соглашение о компенсации в размере $2 млрд, однако Каракас после выплаты $774 млн приостановил перевод средств под предлогом наложенных санкций.

Последняя апелляция Венесуэлы в МЦУИС поступила после того, как в 2022 году федеральный суд США разрешил ConocoPhillips попытаться получить компенсацию в размере $8,5 млрд.

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Версия на английском языке ConocoPhillips prevails in $8.7 billion Venezuelan seizure case

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