Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил в среду, что США отказались от услуг Турции и Швейцарии для взаимной защиты дипломатической собственности и интересов граждан после разрыва дипломатических отношений с Каракасом, что лишает граждан США защиты на венесуэльской территории.

Об этом передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США еще в январе этого года после обострения ситуации в стране и имеющего место, по мнению Мадуро, вмешательства США.

"Перед фактом отказа и отсутствия интереса правительства США принять Турцию как государство-защитника дипломатических объектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране, граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой", - приводит МИД страны заявление Арреасы.

По его словам, такая ситуация складывается после отказа Вашингтона от соглашения о защите, предложенного обеими странами, которые включали Швейцарию в качестве государства, защищающего активы США в Венесуэле, и Турцию в качестве государства-защитника Венесуэлы в США.

Глава венесуэльского МИД отметил, что таким образом Вашингтон просто отказывается выполнять Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.