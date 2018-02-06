Венесуэла предложит производителям нефти создать свою криптовалюту

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен предложить странам-экспортерам нефти завести собственную криптовалюту.

Как передает Report, об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Я предложу официально всем членам ОПЕК и не входящим в ОПЕК странам выработать совместный механизм криптовалюты, поддержанной нефтью», -сказал венесуэльский лидер.

Соответствующее заявление Мадуро сделал после встречи с генсеком ОПЕК в Каракасе.