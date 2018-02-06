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    Венесуэла предложит производителям нефти создать свою криптовалюту

    Соответствующее заявление Мадуро сделал после встречи с генсеком ОПЕК в Каракасе

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен предложить странам-экспортерам нефти завести собственную криптовалюту.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство «РИА Новости».

    «Я предложу официально всем членам ОПЕК и не входящим в ОПЕК странам выработать совместный механизм криптовалюты, поддержанной нефтью», -сказал венесуэльский лидер.

    Соответствующее заявление Мадуро сделал после встречи с генсеком ОПЕК в Каракасе.

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