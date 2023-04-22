Венесуэла потеряла $232 млрд за восемь лет из-за санкций США

Венесуэла потеряла $232 млрд за восемь лет из-за западных санкций.

Венесуэла потеряла $232 млрд за восемь лет из-за западных санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.

"Начиная с 2015 года мы ежегодно теряем порядка $29 млрд", - сказала она в прямом эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión на семинаре "Народное единство для восстановления экономики Венесуэлы в условиях международной блокады". По ее словам, после введения США незаконных ограничительных мер "Венесуэла потеряла $232 млрд, что в отдельные годы означало утрату 99% валютных поступлений".

Наиболее болезненными для Венесуэлы являются запрет на экспорт нефти и жесткие рестрикции, введенные США в 2019 году против государственной нефтегазовой компании PDVSA, отметила Родригес и подчеркнула, что нехватка денежных средств "приводит к человеческим жертвам" и "остановке экономического развития".

Исполнительный вице-президент указала, что сегодня в мире насчитывается 20 тыс. действующих односторонних ограничительных мер, наложенных главным образом США на более чем 35 стран, в том числе на Кубу и Никарагуа в Латинской Америке.