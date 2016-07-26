Венесуэла получит кредит в полмиллиарда долларов на самые необходимые товары

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Венесуэла получит полмиллиарда долларов в кредит для пополнения запасов товаров первой необходимости. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, деньги предоставит Латиноамериканский резервный фонд.

Представители фонда одобрили кредитный линию на 482 млн. долларов, которая поможет облегчить ситуацию в стране.

Из-за тяжелого экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть, в Венесуэле наблюдается дефицит многих товаров повседневного спроса. Полки магазинов пустуют, а в очереди за самым необходимым можно провести целый день.

Периодически Венесуэла открывает для своих жителей границу с Колумбией. Это позволяет венесуэльцам запастить в соседнем государстве едой и лекарствами.