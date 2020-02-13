Венесуэла подает жалобу на США в Международный уголовный суд

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в четверг прибыл в Гаагу для подачи в Международный уголовный суд жалобы на США из-за санкций в отношении южноамериканской страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Венесуэлы.

"Венесуэла подает жалобу в МУС в связи с односторонними санкциями", - говорится в сообщении.

Власти Венесуэлы обвиняют администрацию США "в преступлениях против человечности, которые стали результатом принудительных односторонних санкций, которые вводятся с 2014 года" в отношении южноамериканской страны.