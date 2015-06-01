Венесуэла подает в суд из-за сообщений СМИ Испании и США

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Председатель парламента Венесуэлы Диосдадо Кабелло заявил, что власти подают иски в Испании и США из-за сообщений СМИ о возможной причастности спикера и других чиновников к контрабанде наркотиков и отмыванию денег, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Как сообщалось, информацию о сборе прокурорами улик в отношении Кабелло опубликовали американская газета The Wall Street Journal и испанское издание ABC.

По словам главы парламента, он уже подал иски в отношении трех венесуэльских СМИ, которые перепечатали статью ABC.