Венесуэла планирует продать почти 30 тонн золота в ОАЭ

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Венесуэла намерена в ближайшие дни продать 15 тонн золота, отправив его в Объединенные Арабские Эмираты.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.
Высокопоставленный чиновник, который не стал называть имени, отметил, что всего южноамериканская страна продаст в ОАЭ 29 тонн золота из своих резервов.
Также собеседник отметил, что 26 января страна уже успела продать 3 тонны золота из запасов.
А в прошлом году в Турции и ОАЭ Венесуэла выручила около $900 миллионов за неочищенное золото.
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