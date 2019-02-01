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    Венесуэла планирует продать почти 30 тонн золота в ОАЭ

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Венесуэла намерена в ближайшие дни продать 15 тонн золота, отправив его в Объединенные Арабские Эмираты

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.

    Высокопоставленный чиновник, который не стал называть имени, отметил, что всего южноамериканская страна продаст в ОАЭ 29 тонн золота из своих резервов.

    Также собеседник отметил, что 26 января страна уже успела продать 3 тонны золота из запасов.

    А в прошлом году в Турции и ОАЭ Венесуэла выручила около $900 миллионов за неочищенное золото.

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