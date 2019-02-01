Венесуэла планирует продать почти 30 тонн золота в ОАЭ

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Венесуэла намерена в ближайшие дни продать 15 тонн золота, отправив его в Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.

Высокопоставленный чиновник, который не стал называть имени, отметил, что всего южноамериканская страна продаст в ОАЭ 29 тонн золота из своих резервов.

Также собеседник отметил, что 26 января страна уже успела продать 3 тонны золота из запасов.

А в прошлом году в Турции и ОАЭ Венесуэла выручила около $900 миллионов за неочищенное золото.