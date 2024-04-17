О нас

Инфляция в Великобритании в марте замедлилась до минимума с сентября 2021 года

Инфляция в Великобритании в марте замедлилась до минимума с сентября 2021 года Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 11:08
Инфляция в Великобритании в марте замедлилась до минимума с сентября 2021 года

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", консенсус-прогнозы аналитиков, которые приводят Bloomberg и Trading Economics, предполагали, что этот показатель составит 3,1%.

Инфляция в Великобритании в марте была минимальной с сентября 2021 года и ослабла по сравнению с февралем (3,4%).

В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли на 0,6%, как и в феврале.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в марте выросли на 4,2% в годовом выражении (минимально с декабря 2021 года) и на 0,6% в помесячном выражении. Месяцем ранее первый показатель увеличился на 4,5%, второй - также на 0,6%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 4,3% в годовом выражении с 4,5% в феврале. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI увеличился на 0,5% относительно февраля, когда был отмечен рост на 0,8%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UK inflation in March at lowest since September 2021

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi