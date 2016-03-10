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    ​Венесуэла отзывает посла из США из-за продления санкций

    Правительство может пересмотреть отношения с США

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас отзывает своего посла из США из-за продления санкций.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, с таким заявлением он выступил в эфире местного телеканала

    "Я принял решение после 17 месяцев отозвать посла Венесуэлы в Вашингтоне Максимилиана Санчеса Арвелаиса, который вернется в нашу столицу Каракас. Хватит высокомерия", — сказал Мадуро.

    "Если они (США) не желают иметь с нами дела, зачем там нужен посол", — добавил Мадуро.

    Ранее глава МИД страны Дельси Родригес сообщил, что правительство Венесуэлы приняло решение о полном пересмотре отношений с США из-за продления санкций.

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