​Венесуэла отзывает посла из США из-за продления санкций

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас отзывает своего посла из США из-за продления санкций.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, с таким заявлением он выступил в эфире местного телеканала

"Я принял решение после 17 месяцев отозвать посла Венесуэлы в Вашингтоне Максимилиана Санчеса Арвелаиса, который вернется в нашу столицу Каракас. Хватит высокомерия", — сказал Мадуро.

"Если они (США) не желают иметь с нами дела, зачем там нужен посол", — добавил Мадуро.

Ранее глава МИД страны Дельси Родригес сообщил, что правительство Венесуэлы приняло решение о полном пересмотре отношений с США из-за продления санкций.