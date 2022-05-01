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Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы

Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергло обвинения властей Колумбии в нарушении государственной границы.
Другие страны
1 мая 2022 г. 11:48
Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы

Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергло обвинения властей Колумбии в нарушении государственной границы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает заявление, опубликованное министерством иностранных дел Колумбии, в котором говорится о предполагаемом нарушении воздушного и наземного пространства страны со стороны Боливарианских национальных вооруженных сил в Норте-де-Сантандер, к западу от международной границы, факт, который после соответствующих проверок мы решительно отрицаем", - говорится в заявлении.

Ранее министерство иностранных дел Колумбии осудило нарушение государственной границы со стороны военнослужащих армии Венесуэлы, которые прибыли на вертолете и высадились на территории департамента Норте-де-Сантандер.

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