Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы

Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергло обвинения властей Колумбии в нарушении государственной границы.

Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергло обвинения властей Колумбии в нарушении государственной границы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает заявление, опубликованное министерством иностранных дел Колумбии, в котором говорится о предполагаемом нарушении воздушного и наземного пространства страны со стороны Боливарианских национальных вооруженных сил в Норте-де-Сантандер, к западу от международной границы, факт, который после соответствующих проверок мы решительно отрицаем", - говорится в заявлении.

Ранее министерство иностранных дел Колумбии осудило нарушение государственной границы со стороны военнослужащих армии Венесуэлы, которые прибыли на вертолете и высадились на территории департамента Норте-де-Сантандер.