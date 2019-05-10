Венесуэла открыла границу с Бразилией

Власти Венесуэлы приняли решение вновь открыть сухопутную границу с Бразилией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу в эфире государственного телевидения объявил вице-президент Боливарианской Республики по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами.

"Президент [Николас] Мадуро объявляет международному сообществу о решении вновь открыть сухопутную границу с Бразилией с сегодняшнего дня", - сказал он.

Вице-президент также отметил, что с сегодняшнего дня вновь будет открыта морская и воздушная граница с островом Аруба. "Граница с Колумбией, островами Кюрасао и Бонайре не будет открыта до тех пор, пока не прекратятся враждебные призывы и помощь военизированным группировкам с целью нападения на венесуэльский народ и государственные институты", - добавил он.