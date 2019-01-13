Венесуэла осудила заявления Болтона о непризнании Мадуро

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Венесуэла осудила в воскресенье недавние высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о непризнании власти президента Николаса Мадуро, назвав их попыткой продвижения государственного переворота.

"Этот заговор во главе с советником по национальной безопасности правительства США Джоном Болтоном имеет целью насильственно навязать венесуэльскому народу марионеточное правительство, мандат которого не отвечает ни конституции, ни народной воле, а отвечает интересам транснациональных корпораций США, как они пытались это безуспешно сделать в 2002 году", - говорится в заявлении МИД, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По мнению ведомства, в то время как президент Мадуро призывает к уважительному диалогу между двумя странами, Болтон выступает за основанный на перевороте сценарий, призывая к мятежу небольшую часть венесуэльских правых сил.

"Самая большая угроза безопасности для венесуэльцев – это, несомненно, преступная блокада со стороны Вашингтона. Поэтому Венесуэла требует прекращения всей экономической и дипломатической агрессии против ее экономики и демократических институтов. Боливарианское правительство никогда не уступит в защите суверенитета венесуэльского народа", - отмечается в коммюнике.