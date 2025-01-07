Венесуэла осудила заявление Вашингтона о поддержке экс-кандидата Гонсалеса

Правительство Венесуэлы решительно осудило заявление Вашингтона о поддержке экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, которого в США назвали избранным президентом Венесуэлы, посчитав его незаконным вмешательством уходящей администрации.

Правительство Венесуэлы решительно осудило заявление Вашингтона о поддержке экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, которого в США назвали избранным президентом Венесуэлы, посчитав его незаконным вмешательством уходящей администрации.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в Telegram-канале главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно и категорически осуждает коммюнике, опубликованное Белым домом, которое представляет собой грубое нарушение международного права и дерзкую попытку увековечить империалистическое вмешательство в дела Латинской Америки", - указали в МИД.

Ранее Белый дом опубликовал по итогам встречи Гонсалеса и президента США Джо Байдена отчет, в котором назвал прошедшие 28 июля выборы в Венесуэле "глубоко порочными" и поддержал притязания Гонсалеса, назвав его избранным президентом.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства".

Напомним, что ранее в Венесуэле объявили о награде в $100 тыс. за информацию о местонахождении экс-кандидата в президенты, оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.