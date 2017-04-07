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    Венесуэла осудила удар США по Сирии

    Американская атака представляет собой агрессию против суверенитета этой страны

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Венесуэлы осудило ракетный удар, нанесенный США по сирийской территории.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

    "Американская атака на Сирийскую Арабскую Республику представляет собой агрессию против суверенитета этой страны и нарушает принципы и цели устава ООН, такие как территориальная целостность, самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств", — говорится в заявлении.

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