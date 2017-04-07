Венесуэла осудила удар США по Сирии

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Венесуэлы осудило ракетный удар, нанесенный США по сирийской территории.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

"Американская атака на Сирийскую Арабскую Республику представляет собой агрессию против суверенитета этой страны и нарушает принципы и цели устава ООН, такие как территориальная целостность, самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств", — говорится в заявлении.