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Венесуэла объявила персоной нон грата главу миссии ЕС в республике

Венесуэла объявила персоной нон грата главу миссии ЕС в республике Власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса.
Другие страны
24 февраля 2021 г. 20:11
Венесуэла объявила персоной нон грата главу миссии ЕС в республике

Власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"По решению президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата", - заявил Арреаса, выступление которого транслировалось телеканалом Telesur.

Министр добавил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих. В черный список вошли еще 18 человек, в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи. Таким образом, всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц.

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