Венесуэла объявила о восстановлении военных связей с Колумбией

Представители Вооруженных сил Венесуэлы в ближайшее время приступят к восстановлению связей с коллегами из Колумбии.
"Я получил указание от главнокомандующего ВС Венесуэлы (президента) Николаса Мадуро немедленно установить контакт с Министерством обороны Колумбии, чтобы восстановить наши военные связи", - приводит слова министра на своей странице в Twitter Минобороны Венесуэлы.
Напомним, что в Колумбии 7 августа вступил в должность новый глава государства Густаво Петро. Он стал первым президентом южноамериканской страны, представляющим левые силы. Позднее в тот же день Мадуро заявил о готовности наладить братские отношения с соседней страной "на основе уважения и любви между народами".