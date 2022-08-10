Венесуэла объявила о восстановлении военных связей с Колумбией

Представители Вооруженных сил Венесуэлы в ближайшее время приступят к восстановлению связей с коллегами из Колумбии.

Представители Вооруженных сил Венесуэлы в ближайшее время приступят к восстановлению связей с коллегами из Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

"Я получил указание от главнокомандующего ВС Венесуэлы (президента) Николаса Мадуро немедленно установить контакт с Министерством обороны Колумбии, чтобы восстановить наши военные связи", - приводит слова министра на своей странице в Twitter Минобороны Венесуэлы.

Напомним, что в Колумбии 7 августа вступил в должность новый глава государства Густаво Петро. Он стал первым президентом южноамериканской страны, представляющим левые силы. Позднее в тот же день Мадуро заявил о готовности наладить братские отношения с соседней страной "на основе уважения и любви между народами".