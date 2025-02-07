Венесуэла обвинила USAID в финансировании свержения ее правительства

Финансовые средства Агентства США по международному развитию (USAID) применялись ультраправой оппозицией с целью свержения правительства Венесуэлы.

Финансовые средства Агентства США по международному развитию (USAID) применялись ультраправой оппозицией с целью свержения правительства Венесуэлы.

Как передает Report , об этом заявила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес на съезде правящей Единой социалистической партии.

По ее словам, самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо и руководители ультраправой оппозиции "финансировались американскими агентствами для свержения венесуэльского правительства".

Родригес указала, что "Венесуэла пострадала от действий экстремистов, финансируемых USAID".

"Средства США использовались для свержения правительств. И мы видим агрессию против Венесуэлы, финансируемую этим агентством. Несмотря на преступную блокаду и агрессию США, венесуэльский народ встал на защиту своего суверенитета", - добавила вице-президент.