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Венесуэла обвинила USAID в финансировании свержения ее правительства

Венесуэла обвинила USAID в финансировании свержения ее правительства Финансовые средства Агентства США по международному развитию (USAID) применялись ультраправой оппозицией с целью свержения правительства Венесуэлы.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 09:00
Венесуэла обвинила USAID в финансировании свержения ее правительства

Финансовые средства Агентства США по международному развитию (USAID) применялись ультраправой оппозицией с целью свержения правительства Венесуэлы.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес на съезде правящей Единой социалистической партии.

По ее словам, самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо и руководители ультраправой оппозиции "финансировались американскими агентствами для свержения венесуэльского правительства".

Родригес указала, что "Венесуэла пострадала от действий экстремистов, финансируемых USAID".

"Средства США использовались для свержения правительств. И мы видим агрессию против Венесуэлы, финансируемую этим агентством. Несмотря на преступную блокаду и агрессию США, венесуэльский народ встал на защиту своего суверенитета", - добавила вице-президент.

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