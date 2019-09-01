​Венесуэла обвинила Колумбию в поддержке терроризма

Власти Венесуэлы намерены предоставить ООН убедительные доказательства оказания Колумбией помощи террористам.
Как передает Report, об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в Twitter.
«Венесуэла предоставит ООН убедительные доказательства того факта, что колумбийский лидер Иван Дуке предоставляет помощь и защиту террористам, которые проходят обучение, а также получают оружие в Колумбии», — сообщила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в Twitter.
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе планировал послать наёмников в Венесуэлу с целью физического устранения главы Боливарианской Республики.
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