​Венесуэла обвинила Колумбию в поддержке терроризма

Власти Венесуэлы намерены предоставить ООН убедительные доказательства оказания Колумбией помощи террористам.

Как передает Report, об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в Twitter.

«Венесуэла предоставит ООН убедительные доказательства того факта, что колумбийский лидер Иван Дуке предоставляет помощь и защиту террористам, которые проходят обучение, а также получают оружие в Колумбии», — сообщила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в Twitter.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе планировал послать наёмников в Венесуэлу с целью физического устранения главы Боливарианской Республики.