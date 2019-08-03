Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и заявил, что обращается в ООН в связи с этими угрозами.

"Дональд Трамп говорит, что думает о введении карантина против Венесуэлы, то есть, что не заходит, не выходит ни одно судно. Это блокада. Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед Советом безопасности о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы, учитывая "объем иностранной помощи, который получает" Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.

По словам Мадуро, Венесуэла осуждает заявления Трампа о предполагаемых карантине и блокаде. "Я говорю Дональду Трампу - преступный империализм не справится с Венесуэлой, моря Венесуэлы будут свободными, суверенными и независимыми, а ходить по ним мы будем так, как сами решим. Готовьтесь к битве, если хотите ввести карантин против Венесуэлы", - сказал венесуэльский лидер.Мадуро отметил, что подобные планы Вашингтона появляются из-за отчаяния правительства США перед достоинством народа Венесуэлы.