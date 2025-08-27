О нас

Венесуэла обратилась в ООН из-за развертывания ВМС США в Карибском море

Венесуэла обратилась в ООН из-за развертывания ВМС США в Карибском море

Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с переброской кораблей ВМС США в Карибское море и угрозой миру в Латинской Америке.
27 августа 2025 г. 04:51
Венесуэла обратилась в ООН из-за развертывания ВМС США в Карибском море

Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с переброской кораблей ВМС США в Карибское море и угрозой миру в Латинской Америке.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Боливарианской республики Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале по итогам встречи с постоянным координатором ООН в Венесуэле Джанлукой Рамполлой.

"Мы обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой о восстановлении здравого смысла и поделились озабоченностью в связи с развертыванием военных подразделений и даже ядерного оружия США в Карибском бассейне, что представляет угрозу миру", - указал министр.

По его словам, на встрече с координатором ООН обсуждалась эскалация враждебных действий со стороны администрации США в регионе, "объявленном Сообществом латиноамериканских и карибских государств в 2014 году зоной мира".

Рамполла подтвердил, что Венесуэла "является территорией, свободной от незаконных культур", как указано в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNDOC) в 2025 году, сообщил глава МИД.

Он подчеркнул, что ложные обвинения со стороны США в наркотрафике "служат предлогом для агрессии против Венесуэлы".

Версия на азербайджанском языке Venesuela ABŞ-nin hərbi gəmilərini Karib dənizində yerləşdirməsi ilə bağlı BMT-yə müraciət edib

