Венесуэла обратилась к России за помощью в организации срочного заседания ОПЕК

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Власти Венесуэлы намерены собрать экстренное заседание участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в нее, и для содействия в его проведении обратились в том числе к России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг министр нефтяной и горнорудной промышленности южноамериканской страны Эулохио дель Пино после встречи со своим эквадорским коллегой Карлосом Парехой в Каракасе.

Венесуэльский министр указал на необходимость скоординировать действия, чтобы вернуть стабильность на мировой рынок углеводородов.

"В письме, которое я направил всем странам-членам ОПЕК, указывается, что мы планируем провести эту встречу в феврале, как можно скорее, - цитирует дель Пино телеканал "Венесолана де телевисьон". - Вот уже несколько месяцев мы планируем начать диалог между странами-производителями и потребителями, чтобы достичь равновесной цены".

По мнению министра, она равна 60 долларам за баррель. "Я говорил с министром энергетики России (Александром Новаком) на прошлой неделе о возможности его приезда на заседание с участием стран-производителей, не входящих в ОПЕК", - сказал дель Пино.