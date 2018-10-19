Венесуэла объявила поверенную в делах Эквадора персоной нон грата

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В МИД Венесуэлы объявили поверенную в делах Эквадора персоной нон грата.

Как передает Report, об этом сообщает МИД страны.

Ей предписано покинуть пределы страны в течение 72 часов.

"Правительство Венесуэлы больше не может отрицать систематическое вмешательство в дела страны со стороны президента Ленина Морено, как и высылку посла в Кито Кароль Дельгадо. Это действие обязывает принять ответную меру в отношении поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес, которая объявлена персоной нон грата", - сказано в сообщении министерства иностранных дел.

Напомним, что вчера правительство Эквадора приняло решение выслать из страны посла Венесуэлы.