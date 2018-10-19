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    Венесуэла объявила поверенную в делах Эквадора персоной нон грата

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В МИД Венесуэлы объявили поверенную в делах Эквадора персоной нон грата.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД страны. 

    Ей предписано покинуть пределы страны в течение 72 часов.

    "Правительство Венесуэлы больше не может отрицать систематическое вмешательство в дела страны со стороны президента Ленина Морено, как и высылку посла в Кито Кароль Дельгадо. Это действие обязывает принять ответную меру в отношении поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес, которая объявлена персоной нон грата", - сказано в сообщении министерства иностранных дел.

    Напомним, что вчера правительство Эквадора приняло решение выслать из страны посла Венесуэлы.

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