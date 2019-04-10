​Венесуэла намерена покинуть ОАГ 27 апреля

Венесуэла намерена выйти из Организации американских государств 27 апреля 2019 года. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщил МИД республики.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла ратифицирует свое решение покинуть Организацию американских государств 27 апреля 2019 года в соответствии с жалобой, поданной два года назад, и в рамках соответствующих процедур, учитывая, что Боливарианская Республика Венесуэла не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США", - говорится в заявлении.