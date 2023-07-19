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Венесуэла намерена нарастить добычу нефти до более 1 млн баррелей в сутки к концу года

Венесуэла намерена нарастить добычу нефти до более 1 млн баррелей в сутки к концу года Венесуэла намерена увеличить добычу нефти до более чем 1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу этого года, экспорт также растет и составит около 60%, заявил журналистам министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа. Страна поставляет нефть и в Европу, добав
Другие страны
19 июля 2023 г. 19:56
Венесуэла намерена нарастить добычу нефти до более 1 млн баррелей в сутки к концу года

Венесуэла намерена увеличить добычу нефти до более чем 1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу этого года, экспорт также растет и составит около 60%, заявил журналистам министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельечеа. Страна поставляет нефть и в Европу, добавил он.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Добыча будет больше миллиона баррелей. На экспорт будет приходиться примерно 60%, остальное - внутреннее потребление", - сказал министр. По данным ОПЕК, в июне добыча нефти в Венесуэле увеличилась на 23 тыс. б/с - до 767 тыс. б/с.

Министр отметил, что Венесуэла наращивает поставки нефти за рубеж. "Мы сейчас повышаем объемы экспорта, экспортируем в Европу", - сообщил Тельечеа.

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