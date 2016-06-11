Венесуэла может быть исключена из Организации американских государств

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Организация американских государств (ОАГ) на внеочередном заседании 23 июня обсудит ситуацию в Венесуэле.

Внеочередное заседание будет проведено по инициативе генсека ОАГ Луиса Альмагро, cообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Постоянный совет ОАГ соберется для обсуждения реализации Резолюции о демократии в Венесуэле, инициированной в прошлом месяце Альмагро для поддержки усилий по переговорам между венесуэльским правительством и оппозицией.

Если две трети из 34 стран-членов ОАГ сойдутся во мнении, что "демократия в Венесуэле находится в опасности", то эта страна может быть исключена из организации.