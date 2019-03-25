Венесуэла лишилась примерно 50% преподавательского состава вузов

Тысячи сотрудников венесуэльских государственных университетов покинули страну из-за отсутствия достойных условий работы и оплаты труда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье глава Ассоциации преподавателей Центрального университета Венесуэлы Виктор Маркес.

"Речь идет примерно о 50% преподавательского состава всех высших учебных заведений, - цитирует Маркеса радиостанция Union Radio. - Их диаспора за рубежом должна насчитывать уже порядка 10 тыс. человек".

Маркес отметил, что дохода сотрудников вузов не хватает даже на самые необходимые продукты и лекарства.

"Зарплата самого высокооплачиваемого университетского преподавателя едва достигает 31,1 тыс. боливаров (менее $10 по официальному обменному курсу), это базовый оклад ректора, а поэтому нет ни одного преподавателя, который мог бы позволить себе приобрести набор продуктов на месяц", - указал он.