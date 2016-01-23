​Венесуэла лишилась права голоса в ООН из-за долгов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 15 стран, в том числе Венесуэла, не оплатили ежегодный взнос в бюджет ООН и лишились права голоса.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в письме Генеральной ассамблее ООН.

В список стран-должников входил также Иран. Однако пресс-секретарь Генеральной ассамблеи Даниэль Томас заявил в минувшую пятницу, что Иран "только что заплатил" и теперь может голосовать.

В письме Пан Ги Муна отмечается, что Генеральная ассамблея может разрешить должникам голосовать, если они докажут, что просрочка платежа произошла по не зависящим от них обстоятельствам.

Ассамблея приняла решение, разрешающее в ходе текущей сессии голосовать пяти странам - Коморским островам, Гвинее-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Йемену. Остальные девять стран обязали погасить задолженность.

Долг Венесуэлы перед ООН равняется 3 млн. долларов США. Доминиканская Республика задолжала 2,1 млн. долларов США, Сент-Винсент и Гренадина - 2,155 долларов США, Бурунди - 1,36 млн. долларов США.

Пять других стран, потерявших право голоса, - Бахрейн, Ливия, Мали, Маршалловы острова и Вануату.

В настоящее время Венесуэла является членом Совета безопасности ООН. Более того, в феврале она будет председательствовать в Совете. Задолженность означает автоматическое лишение права голоса в ООН, но оставляет голос в СБ.