Венесуэла и Гайана заявили о готовности к дальнейшему диалогу по территориальному спору

Министры иностранных дел Венесуэлы и Гайаны подтвердили на встрече в бразильской столице свою готовность к диалогу в решении территориального спора между странами.
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"Мы заверяем венесуэльскую сторону, что Гайана подтверждает намерение решить вопрос о территориальных претензиях Венесуэлы мирным путем", - заявил министр иностранных дел Гайаны Хью Тодд.
В свою очередь, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что "Венесуэла и правительство Николаса Мадуро готовы к поиску альтернативных путей, которые бы позволили нам прийти к взаимоприемлемому решению". Венесуэльский министр также отметил, что доволен итогами переговоров с коллегой из Гайаны и "многого ждет от обсуждений в будущем".