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Венесуэла и Гайана заявили о готовности к дальнейшему диалогу по территориальному спору

Венесуэла и Гайана заявили о готовности к дальнейшему диалогу по территориальному спору Министры иностранных дел Венесуэлы и Гайаны подтвердили на встрече в бразильской столице свою готовность к диалогу в решении территориального спора между странами.
Другие страны
26 января 2024 г. 04:03
Венесуэла и Гайана заявили о готовности к дальнейшему диалогу по территориальному спору

Министры иностранных дел Венесуэлы и Гайаны подтвердили на встрече в бразильской столице свою готовность к диалогу в решении территориального спора между странами.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал G1 со ссылкой на заявления глав МИД по завершении встречи, посредником которой был министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.

"Мы заверяем венесуэльскую сторону, что Гайана подтверждает намерение решить вопрос о территориальных претензиях Венесуэлы мирным путем", - заявил министр иностранных дел Гайаны Хью Тодд.

В свою очередь, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что "Венесуэла и правительство Николаса Мадуро готовы к поиску альтернативных путей, которые бы позволили нам прийти к взаимоприемлемому решению". Венесуэльский министр также отметил, что доволен итогами переговоров с коллегой из Гайаны и "многого ждет от обсуждений в будущем".

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