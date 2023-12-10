Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по территориальному конфликту

Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по урегулированию территориального конфликта между данными странами.

Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по урегулированию территориального конфликта между данными странами.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой", — уточнили в сообщении.

Также в беседе принял участие премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес. Во время переговоров поступило предложение провести встречу на высшем уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой планируется объявить в ближайшие дни.

"В ходе бесед была подтверждена историческая позиция суверенного права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо, а также законный характер требований, которые базируются на Женевском соглашении 1966 года".

В заявлении МИД обратили внимание, что Мадуро провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который поддержал усилия по налаживанию диалога между сторонами конфликта.