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Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по территориальному конфликту

Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по территориальному конфликту Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по урегулированию территориального конфликта между данными странами.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 05:24
Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по территориальному конфликту

Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по урегулированию территориального конфликта между данными странами.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой", — уточнили в сообщении.

Также в беседе принял участие премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес. Во время переговоров поступило предложение провести встречу на высшем уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой планируется объявить в ближайшие дни.

"В ходе бесед была подтверждена историческая позиция суверенного права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо, а также законный характер требований, которые базируются на Женевском соглашении 1966 года".

В заявлении МИД обратили внимание, что Мадуро провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который поддержал усилия по налаживанию диалога между сторонами конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Venesuela ərazi münaqişəsi ilə bağlı Qayana ilə yüksək səviyyəli danışıqlar aparacaq

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