Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по территориальному конфликту

Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по урегулированию территориального конфликта между данными странами.
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"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой", — уточнили в сообщении.
Также в беседе принял участие премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес. Во время переговоров поступило предложение провести встречу на высшем уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой планируется объявить в ближайшие дни.
"В ходе бесед была подтверждена историческая позиция суверенного права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо, а также законный характер требований, которые базируются на Женевском соглашении 1966 года".
В заявлении МИД обратили внимание, что Мадуро провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который поддержал усилия по налаживанию диалога между сторонами конфликта.