Венесуэла и Chevron подпишут соглашения о наращивании добычи нефти

Власти Венесуэлы и американская компания Chevron в ближайшие часы подпишут соглашения об увеличении добычи нефти в республике.
"Провел успешную встречу с президентом (представительства) Chevron (в Венесуэле) Хавьером Ла-Роса. В 2023 году исполнится 100 лет, как компания работает в Венесуэле", - написал министр в своем Twitter. "В ближайшие часы мы подпишем контракты, чтобы придать импульс развитию совместных предприятий и нефтедобыче, как и прежде в соответствии с венесуэльской конституцией и законодательными актами", - подчеркнул он.
Как заявили американские власти в субботу, несмотря на действующие против Каракаса санкции, компании Chevron будет разрешено добывать нефть в Венесуэле и поставлять ее в США.