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Венесуэла и Chevron подпишут соглашения о наращивании добычи нефти

Венесуэла и Chevron подпишут соглашения о наращивании добычи нефти Власти Венесуэлы и американская компания Chevron в ближайшие часы подпишут соглашения об увеличении добычи нефти в республике.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 03:54
Венесуэла и Chevron подпишут соглашения о наращивании добычи нефти

Власти Венесуэлы и американская компания Chevron в ближайшие часы подпишут соглашения об увеличении добычи нефти в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр нефтяной промышленности Тарек эль-Айссами.

"Провел успешную встречу с президентом (представительства) Chevron (в Венесуэле) Хавьером Ла-Роса. В 2023 году исполнится 100 лет, как компания работает в Венесуэле", - написал министр в своем Twitter. "В ближайшие часы мы подпишем контракты, чтобы придать импульс развитию совместных предприятий и нефтедобыче, как и прежде в соответствии с венесуэльской конституцией и законодательными актами", - подчеркнул он.

Как заявили американские власти в субботу, несмотря на действующие против Каракаса санкции, компании Chevron будет разрешено добывать нефть в Венесуэле и поставлять ее в США.

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Версия на азербайджанском языке Venesuela və “Chevron” neft hasilatını artırmaq üçün müqavilə imzalayacaqlar

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