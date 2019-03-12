Венесуэла частично прекратила добычу нефти из-за блэкаута

Добыча нефти в Венесуэле частично остановлена из-за масштабного отключения электричества в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Bloomberg сообщил высокопоставленный чиновник министерства нефти Венесуэлы.

"Работа нефтяных скважин была остановлена, добыча в некоторых частях страны приостановлена, так как индустрия зависит от национальной электросети", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что отключение электричества привело к серьезным проблемам с водоснабжением и телефонной связью в Каракасе.

По данным консалтинговой компании Energy Aspects, добыча нефти в Венесуэле в марте упала до 500 тысяч баррелей в день с 1,1 миллиона баррелей в январе. "Работы на основных объектах приостановлены", — сообщила Energy Aspects своим клиентам.