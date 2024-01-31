О нас

Венесуэла анонсировала ответные меры в случае усиления санкций США

Венесуэла анонсировала ответные меры в случае усиления санкций США Венесуэла готова принять ответные меры в случае усиления санкций и экономической агрессии США и отменит рейсы авиакомпании Conviasa по репатриации венесуэльских мигрантов.
Другие страны
31 января 2024 г. 02:53
Венесуэла анонсировала ответные меры в случае усиления санкций США

Венесуэла готова принять ответные меры в случае усиления санкций и экономической агрессии США и отменит рейсы авиакомпании Conviasa по репатриации венесуэльских мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на своей странице в Х (ранее Twitter).

"Венесуэла полностью отвергает грубый, необоснованный шантаж и ультиматум, выдвинутый правительством США. Если по просьбе экстремистских лакеев [из оппозиции] будет предпринят ложный шаг по усилению экономической агрессии против Венесуэлы, рейсы по репатриации венесуэльских мигрантов будут немедленно отменены с 13 февраля", - указала Родригес.

Она подчеркнула, что "в качестве ответной меры на преднамеренную попытку нанести удар по венесуэльской нефтегазовой промышленности все существующие механизмы сотрудничества будут пересмотрены".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
29 января 2024 г. 12:38
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi