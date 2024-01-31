Венесуэла анонсировала ответные меры в случае усиления санкций США

Венесуэла готова принять ответные меры в случае усиления санкций и экономической агрессии США и отменит рейсы авиакомпании Conviasa по репатриации венесуэльских мигрантов.

Венесуэла готова принять ответные меры в случае усиления санкций и экономической агрессии США и отменит рейсы авиакомпании Conviasa по репатриации венесуэльских мигрантов.

Как передает Report , об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на своей странице в Х (ранее Twitter).

"Венесуэла полностью отвергает грубый, необоснованный шантаж и ультиматум, выдвинутый правительством США. Если по просьбе экстремистских лакеев [из оппозиции] будет предпринят ложный шаг по усилению экономической агрессии против Венесуэлы, рейсы по репатриации венесуэльских мигрантов будут немедленно отменены с 13 февраля", - указала Родригес.

Она подчеркнула, что "в качестве ответной меры на преднамеренную попытку нанести удар по венесуэльской нефтегазовой промышленности все существующие механизмы сотрудничества будут пересмотрены".