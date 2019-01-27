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    Венесуэльский военный атташе в США признал Гуаидо президентом - ВИДЕО

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва заявил о "разрыве отношений" с Николасом Мадуро и призвал других членов вооруженных сил страны признать Хуана Гуаидо в качестве легитимного президента.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание el Nuevo Herald.

    "Будучи военным атташе в США я не признаю Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы", - цитирует издание заявление Сильвы.

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