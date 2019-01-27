Венесуэльский военный атташе в США признал Гуаидо президентом - ВИДЕО

https://report.az/storage/news/a459b1656c82746126ac93fd7661c9e3/9d3d22cf-fccd-4f1f-badf-428170c1b8c0_292.jpg
Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва заявил о "разрыве отношений" с Николасом Мадуро и призвал других членов вооруженных сил страны признать Хуана Гуаидо в качестве легитимного президента.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание el Nuevo Herald.
"Будучи военным атташе в США я не признаю Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы", - цитирует издание заявление Сильвы.
News DepartmentАвтор новости